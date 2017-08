Una ragazzina di 13 anni si è uccisa in provincia di Rimini, gettandosi dal balcone di casa sua, al primo piano, ma da un’altezza superiore ai dieci metri, finendo al suolo del seminterrato. La tragedia è avvenuta di notte, fra venerdì 25 e sabato 26 agosto. A fare la drammatica scoperta è stato un vicino: la giovanissima era in fin di vita e nonostante l’arrivo del 118 è spirata durante il trasporto all’ospedale. Sembra che l'adolescente abbia lasciato un messaggio nel quale provava a spiegare il gesto disperato; qualche tempo prima avrebbe inoltre compiuto gesti autolesionisti. La Procura della Repubblica di Rimini ora ha aperto un fascicolo d'indagine sulla vicenda. L'indagine affidata ai Carabinieri con ipotesi di reato provvisoria di induzione al suicidio sarà lo strumento per la magistratura per verificare se la ragazzina sia stata oggetto di maltrattamenti o atti di bullismo. I giudici hanno comunque disposto la restituzione della salma ai familiari.