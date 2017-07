La città di Prato piange la piccola Linda Pastacaldi, una bambina di otto anni morta in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto sabato sulla Bretella Viareggio-Lucca. Sono tanti i messaggi che in queste ore stanno arrivando ai familiari della bambina, molto conosciuti a Prato. Il padre di Linda, Maurizio, è un giornalista specializzato in pesca sportiva e istruttore di tavola e vela. Linda sabato viaggiava insieme alla mamma Veronica quando c’è stato il terribile incidente. Da quanto ricostruito, Veronica e Linda stavano tornando verso Prato quando, all’altezza del casello di Massarosa, la donna ha trovato di fronte a sé un’auto ferma sulla corsia di destra che era stata coinvolta in un incidente. Lei avrebbe provocato a rallentare ma probabilmente per paura di non fare in tempo a schivarla si è spostata nella corsia di sorpasso. In quel momento è sopraggiunta una Renault Kangoo che ha centrato in pieno la Mini di Veronica e Linda. L’auto è finita sul guard rail e le condizioni della bambina sono apparse subito disperate. La piccola è stata rianimata e trasportata all’ospedale di Pisa con l’elisoccorso dove si è spenta poche ore dopo nel reparto di terapia intensiva. La mamma, praticamente illesa, è stata portata all’ospedale di Lucca in stato di choc.

Messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia – Per i funerali della bambina, che saranno celebrati nella chiesa di San Giuseppe, sarà necessario aspettare il via libera della magistratura di Lucca che sta concludendo gli accertamenti. Intanto in queste ore, come si legge sui quotidiani locali, sono tantissimi i messaggi di vicinanza e di dolore arrivati alla famiglia della piccola Linda. I compagni di classe insieme alle insegnanti e ai genitori hanno dedicato a Linda un necrologio dove l’hanno ricordata come una bambina “bella, felice e spensierata”. Probabilmente parteciperanno in massa al funerale della piccola compagna di classe.