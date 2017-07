Un'iniziativa per riunire la sinistra. In piazza Santi Apostoli a Roma, dalle 16.30 di sabato primo luglio, numerosi esponenti della cosiddetta "sinistra a sinistra del Partito Democratico" si sono ritrovati in piazza per il battesimo di Insieme, il nuovo movimento unitario fondato e lanciato dall'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. In piazza con l'ex primo cittadino meneghino, gli scissionisti del Pd Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani, fondatori insieme a Roberto Speranza di Articolo 1 – Mpd, i rappresentanti di Sinistra Italiana capitanati da Stefano Fassina, Angelo Bonelli dei Verdi, Pippo Civati di Possibile, Miguel Gotor di Mdp, ma anche Livia Turco, Luigi Manconi del Pd, Bruno Tabacci, Vasco Errani, Antonio Bassolino, e gli esponenti della cosiddetta minoranza dem Gianni Cuperlo e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Nessuno escluso" è lo slogan di questa giornata di unitarietà della sinistra, che però già nella serata di ieri, alla vigilia dell'evento, sembra iniziare già a scricchiolare: Anna Falcone e Tomaso Montanari, promotori di un altro appello per una coalizione unitaria a sinistra del Pd, hanno annunciato ieri sera che non sarebbero stati presenti nella piazza convocata dall'ex sindaco Giuliano Pisapia. Motivo? L'organizzazione avrebbe impedito loro di tenere un intervento dal palco.

Nel corso della manifestazione, Massimo D'Alema è tra i primi esponenti a rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti in piazza: "Se il Pd fa politiche neoliberiste non si può fare il centrosinistra, se avesse avuto politiche di centrosinistra noi non saremmo qui. Serve una grande affermazione elettorale, un grande successo, in modo da riaprire la partita con il Pd. È questo il senso della nostra mobilitazione", ha commentato l'ex presidente del Consiglio giungendo in piazza Santi Apostoli.