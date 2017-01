in foto: Cappella Palatina di Palermo

Sarà il capoluogo siciliano la capitale italiana della cultura 2018. Lo ha comunicato oggi il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini nella Sala Spadolini del Mibact. Il voto della commissione è stato unanime.

Dalla lista iniziale, che comprendeva 24 candidate, si era giunti nei mesi scorsi a una rosa di dieci finaliste che comprendeva: Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese, Trento, Erice e i comuni ericini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice).

Palermo succede a Pistoia, capitale della cultura per il 2017. Per realizzare le iniziative previste nel dossier progettuale, il capoluogo siciliano riceverà un milione di euro dal Mibact, oltre all'esclusione dal vincolo del patto di stabilità dei fondi investiti.

La candidatura è sostenuta da un progetto originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Il progetto è supportato dai principali attori istituzionali e culturali del territorio e prefigura a che interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo. Gli elementi di governance, di sinergia pubblico-privato e di contesto economico, poi, contribuiscono a rafforzarne la sostenibilità e la credibilità.

Il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si è detto raggiante: "Sono felice che una città con la storia come quella di Palermo sia stata scelta come capitale della Cultura – ha dichiarato Crocetta – questa scelta ci ha reso giustizia. è un'occasione importante per incrementare il turismo".