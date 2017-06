Aveva 37 anni, era originario di Padova ma residente nel Veneziano, a Campagna Lupia, l’uomo che ieri, poco dopo le 16, ha perso la vita in un incidente stradale a Piove di Sacco lungo la Strada Provinciale 53, in direzione di Campagna Lupia. Per cause in corso di accertamento, Giamal Idrees alla guida di una moto Ducati, ha impattato contro un'auto, una Fiat Grande Punto condotta da P.D., una donna di 48 anni a residente a Campolongo Maggiore (Venezia). Ad avere la peggio è stato il centauro, italiano di origini palestinesi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Piove di Sacco, la conducente della macchina era intenta ad effettuare una svolta a sinistra, quando sarebbe sopraggiunta la motocicletta che, forse in fase di sorpasso, si sarebbe andata a schiantare violentemente contro la parte posteriore sinistra dell'auto. Per Giamal non c’è stato niente da fare. Dopo essere stato sbalzato sull'asfalto, è finito contro una recinzione. Inutile l'intervento dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illesa, invece, l'automobilista, trasportata comunque in ospedale per i controlli di rito.

Giamal era molto conosciuto in zona. Di professione, lavorava come portiere in un hotel di Mira, sulla Romea. Da giovane aveva praticato il pugilato nella palestra Boxe Piovese di Gino Freo. „"Oggi ho perso oltre che un amico, il mio compagno di sparring preferito – dichiara una amico boxeur ai media locali – Allenarmi con te era un divertimento. Sempre con il sorriso. Non vedevamo l'ora di mettere i guantoni. Ora insegna a boxare anche gli angeli come solo tu sai fare, con il tuo sorriso e soprattutto l'eleganza di danzare tra le corde, perché, credimi, tu danzavi sul ring". Sposato con una donna italiana, lascia anche un figlio minorenne.