Attimi di panico all'aeroporto di Olbia. Improvvisamente si sono sentite diverse esplosioni centinaia di passeggeri in transito allo Costa Smeralda nella città sarda si sono riversati verso le uscite. Inutile dire che quei botti hanno fatto pensare ad un attentato terroristico, in un periodo in cui anche qui da noi la tensione è a fior di pelle per quanto accaduto nei mesi scorsi nelle principali città europee. Alla fine però si scoperto che quei botti erano petardi e l'occasione era tutt'altro che spaventosa: erano in corso i festeggiamenti per una laurea della facoltà di Economia e management del Turismo, che ha sede proprio nei locali dell'aeroporto.

Una donna è rimasta ferita.

Il fuggi fuggi generale ha provocato il caos in aeroporto, in tanti hanno rischiato di cadere ed essere calpestati. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, grazie anche all'intervento della polizia di frontiera e dei carabinieri. Una donna di 65 anni si è ritrovata con pressione bassissima e una mano ferita ed è stata assistita dal personale della Croce Bianca. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato e i Carabinieri. All'origine, gli scoppi di uno pistola spara-coriandoli e l'apertura di tappi di champagne da parte di alcuni studenti e dei loro parenti e amici lì per festeggiare La situazione è tornata comunque alla normalità poco dopo e non ci sono stati ritardi nei voli.