A partire da oggi, martedì 25 luglio, le fresche correnti atlantiche si propagheranno a tutto il nostro Paese, accompagnate da qualche temporale anche al Centro-Sud e, soprattutto, da un deciso calo delle temperature che darà tregua all'ondata di caldo intenso degli ultimi giorni. Continueranno a scendere le temperature nella giornata di domani, in diverse zone d’Italia scenderanno addirittura al di sotto delle medie stagionali, mentre qualche rovescio e temporale insisterà al Sud e sulle regioni del medio versante adriatico. Poi tra giovedì e venerdì il graduale rialzo della pressione favorirà quasi ovunque il ritorno del bel tempo e un generale rialzo delle temperature. In ogni caso, per i prossimi giorni i meteorologi prevedono un caldo in generale sopportabile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni – Nei dettagli, oggi martedì 25 luglio gli esperti del sito ilmeteo.it annunciano che dei temporali sparsi attraverseranno le regioni centro-meridionali, specie nei versanti adriatici. Temporali sparsi sono previsti anche in Campania e sui settori alpini e prealpini del Triveneto, più isolato e occasionale sulla pianura rispettiva. Domani, mercoledì 26 luglio, previsti temporali diffusi, ma sparsi al Centro e al Sud peninsulare. Possibili anche grandinate e trombe d'aria. Per quanto riguarda le temperature, sono in graduale e costante diminuzione, prima al Nord e poi anche sul resto della penisola. In alcune zone il termometro scenderà anche di 8-10 gradi.

Dal 27 luglio torna il caldo di Caronte – Ma dopo questa “pausa” dal caldo torrido tornerà l’anticiclone Caronte: da giovedì 27 luglio, secondo gli esperti meteo, Caronte inizierà a espandersi verso la penisola portando un periodo nuovamente pieno di sole con temperature in graduale e costante aumento. Le temperature, sotto alla media fino al 27-28 luglio, aumenteranno nuovamente di 3-4 gradi. Dopo il 27 luglio i valori massimi torneranno a superare i 32-35 gradi su molte regioni e tornerà anche l’afa.