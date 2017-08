Italia divisa in due, con temporali nelle regioni settentrionali e ancora caldo intenso al Sud. Un gran caldo che però presto dovrebbe sparire un po’ ovunque. A partire dal 12 agosto, in particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it un calo termico interesserà tutta la penisola, anche le regioni meridionali. Previste “più nubi con locali piogge lungo le regioni adriatiche”, con “temporali notturni su coste abruzzesi, molisane e pugliesi”, è quanto annunciano i meteorologi. Inoltre, a partire da domenica 13 agosto, arriverà qualche pioggia lungo le regioni adriatiche centro-meridionale e anche un temporale sul Messinese. Già a partire da venerdì, comunque, prevista instabilità su tutto il Nord della penisola, con rovesci e temporali sparsi e anche possibili grandinate. La perturbazione potrebbe raggiungere anche l’alta Toscana. Per il momento, come si diceva, al Sud continua a fare molto caldo ma il calo delle temperature inizia a interessare il Centro-Italia.

Temperature: al Nord tornano in media col periodo – Vediamo nei dettagli le previsioni per oggi e domani dei meteorologi del sito ilmeteo.it. Oggi, martedì 8 agosto, temporali dalle Alpi e Prealpi di Piemonte e Lombardia si portano fin verso la pianura ed entro sera raggiungono anche il Trentino Alto Adige. Più soleggiato sul resto del Nord e nelle regioni del Centro-Sud. Domani, mercoledì 9 agosto, previsti altri temporali su Alpi, Prealpi e in locale sconfinamento verso le alte pianure. Bel tempo soleggiato e ancora caldo intenso al Centro-Sud. Per quanto riguarda le temperature, i temporali che domenica hanno colpito le principali città del Nord hanno portato un generale abbassamento delle temperature, con tassi di umidità che si sono attestati su valori più vicini alle medie stagionali. In queste ore le temperature saliranno leggermente, senza però più toccare i picchi dei giorni scorsi. Al Centro-Sud i valori si mantengono tra i 35 e i 41 gradi.