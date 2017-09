Temperature in graduale diminuzione in tutto il Paese, soprattutto al Sud, e piogge e temporali in diverse zone d’Italia. Queste le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it per le prossime ore, quando una perturbazione atlantica interesserà i versanti Adriatici e al seguito richiamerà venti di Maestrale che appunto porteranno un sensibile calo delle temperature. Nei dettagli, la perturbazione atlantica, nel suo spostamento verso Oriente, sta attraversando in particolare le regioni adriatiche e parte del meridione. Oggi, mercoledì 20 settembre, si prevede tempo ancora instabile sulle regioni Adriatiche con temporali sparsi e rovesci. Previste precipitazioni anche in Campania, Calabria tirrenica e Messinese e delle ultime piogge interesseranno il Riminese. Altrove invece avremo condizioni di bel tempo con netto miglioramento anche al Nord-Est. Ultimi ma rari piovaschi domani, giovedì 21 settembre, al Sud tra Puglia e Messinese mentre altrove dominerà il sole. Venerdì 22 settembre il tempo dovrebbe migliorare ovunque con sole prevalente salvo locali addensamenti.

Temperature ovunque in calo, clima autunnale sulla penisola – Per quanto riguarda le temperature, come si diceva la perturbazione che sta interessando la penisola ha portano un graduale calo termico su molti settori, prima al Nord e poi anche al Sud. Dopo il passaggio della perturbazione si attiveranno venti di Maestrale più freschi, che faranno calare ancora le temperature ovunque, soprattutto di notte. Nelle regioni settentrionali il clima è già autunnale e nei prossimi giorni le temperature difficilmente supereranno i 22 gradi. Di notte il termometro scenderà ancora di più andando a raggiungere, in pianura, misure a una cifra. Anche al Centro i valori saranno più o meno simili a quelli del Nord, con non più di 22 gradi di giorno e valori notturni attorno ai 9-12 gradi. Ma sarà al Sud che il calo termico si farà sentire maggiormente. Le temperature massime non supereranno infatti i 23/24 gradi, mentre i valori notturni scenderanno fino a 14 gradi.