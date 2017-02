Si passerà dalla pioggia al sole nel giro di ventiquattro ore. È quanto accadrà, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, nel corso del weekend che sta per arrivare, l’ultimo del mese di febbraio. I meteorologi avvisano infatti che nei prossimi giorni una veloce bassa pressione fredda abbandonerà la penisola dopo aver portato piogge e temporali nelle regioni del Centro-Sud. Nei dettagli, oggi venerdì 24 febbraio ci sarà un brusco cambiamento del tempo per l’avvicinarsi di una perturbazione nord-atlantica.

Meteo pazzo nel weekend – Domani, sabato 25 febbraio, piogge e temporali dal Centro della penisola si sposteranno velocemente verso Sud. Prevista inoltre neve sull’Appennino centrale sopra i 1000-1200 metri circa mentre al Nord e in Sardegna sarà un sabato soleggiato. Anche la giornata di domenica 26 febbraio vedrà splendere il sole su gran parte della penisola. Qualche pioggia resisterà ancora al Sud, in particolare tra la Calabria e la Basilicata ionica e anche sulla Sicilia orientale. Per quanto riguarda le temperature, dal calo previsto per sabato si passerà a un graduale aumento nella giornata di domenica. Infine i venti, avvisano gli esperti de ilmeteo.it. saranno a rotazione ciclonica sabato, molto forti sull’Adriatico, da Nord-Est e con raffiche superiori a 100 km/h.

Le previsioni meteo di marzo – Per quanto riguarda il meteo della prossima settimana, col mese di marzo è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica. Dal maltempo dell'ultimo weekend di febbraio si passerà secondo gli esperti meteo a un periodo più stabile grazie all'aumento della pressione, ma almeno al Nord sarà effimero in quanto già dal 28 febbraio le correnti atlantiche inizieranno a influenzare il Nord-Ovest con le prime piogge che andranno a interessare il Nord e il Centro dai primi giorni di marzo. Il Sud della penisola si troverà probabilmente ai margini delle piogge e ne verrà influenzato solo in parte.