Previsioni meteo di oggi domenica 7 aprile: sole e caldo sull'Italia, ma presto arriverà la grandine Anticipo di estate in questo primo weekend di aprile, con temperature oltre i 25 gradi e sole ovunque. Già nella serata di oggi, domenica 7 aprile, aumenteranno le nubi su tutto il Paese. Presto arriverà pioggia e grandine su tutto il Paese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Bolla calda sull'Italia che investirà l'intera penisola spingendosi fino alla Polonia e alla Germania. L'anticiclone subtropicale toccherà ancora per diversi giorni il nostro Paese, con un anticipo d'estate già agli inizi d'aprile. Per la giornata di oggi, domenica 7 aprile, si registreranno temperature con picchi fino a 30°C e massime oltre i 25°C da Nord a Sud, soprattutto nei fondovalle alpini e nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Lungo le coste, le massime non saliranno oltre i 24°C, ma nelle zone interne l'alta pressione nordafricana comprimerà l'aria riscaldandola in modo preciso. Già nella giornata di sabato, sia Nord che Sud Italia hanno registrato sole e temperature oltre la media stagionale, con 20 gradi anche a 2.000 metri sulle catene montuose.

L'anticipo d'estate però lascerà spazio per qualche giorno al brutto tempo, con nuvole in aumento già dalla serata di oggi e progressivamente maggiori da lunedì, soprattutto a Nord-Ovest con un carico di sabbia del deserto. Il ribaltone sul tempo arriverà però lunedì sera, quando l'anticiclone si farà da parte per fare spazio a una perturbazione atlantica con aria più fredda e instabile al contatto con il primo caldo estivo accumulato in Pianura Padana nel weekend. Da martedì 9 aprile si temono grandinate e raffiche di vento.

Le previsioni di oggi su tutta Italia: sole e temperature estive

Il Nord godrà di generali condizioni di bel tempo per la giornata di oggi, domenica 7 aprile. Il sole non avrà particolari problemi a splendere nel cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima a tratti estivo fino a 25°C sulle zone pianeggianti. Venti deboli.

Nel corso della giornata però aumenteranno le nuvole, con velature sempre maggiori già nella giornata di lunedì sulle regioni di Nord-Ovest e Nord-Est. Tempo stabile e ampiamente soleggiato per questa domenica anche sul Centro, con sottili velature in transito sulla Toscana. Le temperature saranno il lieve ascesa, con massime tra i 20 e i 25°C per un weekend all'insegna del bel tempo e del caldo quasi estivo.

Stesso copione anche per il Sud, dove gli italiani potranno godersi un lungo pomeriggio di anticipo estivo. Locali foschie al mattino sul litorale tirrenico poi in diradamento: anche sulle isole il clima sarà sereno, con veli in Sardegna e poche nubi sulla Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 26.

Maltempo da inizio settimana: grandinate e temporali su tutta Italia

Dopo un weekend all'insegna del bel tempo, sull'Italia arriveranno presto raffiche di vento, grandinate e temporali. Da lunedì aumenteranno le nuvole su tutto il Paese, soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Ovest. Previste grandinate da martedì 9 aprile, con rischio temporali e raffiche di vento.