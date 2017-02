Il sole e le temperature gradevoli di questi ultimi giorni hanno le ore contate. È infatti confermato dai meteorologi il peggioramento del tempo atteso nei prossimi giorni, tra il 24 e il 25 febbraio. Da venerdì il passaggio di un fronte freddo dalle Alpi si tufferà sulla nostra penisola attraversando l'Adriatico, diretto poi verso la Grecia. C'è ancora un po’ di incertezza sull'effettiva traiettoria del centro di bassa pressione che ne scaturirà. Secondo gli esperti del sito “3bmeteo.com”, si tratterà molto probabilmente di una rapida passata, che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Italia e inizialmente anche il Nord-Est. Poi interesserà il Sud peninsulare nella giornata di sabato e ai margini il Nord-Ovest. Il tempo inizierà a cambiare già nella serata di giovedì, quando sono previste nubi in aumento al Nord e sulle Tirreniche e primi deboli fenomeni sparsi, specie su Liguria, Friuli Venezia Giulia e settori prealpini.

Nel weekend venti e calo delle temperature – L'aria artica in arrivo favorirà poi rovesci e temporali che a partire da venerdì pomeriggio 24 febbraio guadagneranno Triveneto, Romagna, Toscana, a seguire le Marche. Dalle prime ore della giornata di sabato dovranno fare i conti con la perturbazione soprattutto Abruzzo, Molise, Lazio interno, Campania e Gargano e poi anche Calabria, Lucania e Salento. Al Nord, invece, e anche in Toscana tornerà a spendere il sole. Nei prossimi giorni è prevista anche la neve sull’Appennino adriatico sotto i mille metri. Il tutto – fanno sapere gli esperti meteo – sarà accompagnato da un sensibile rinforzo dei venti e da un calo delle temperature, dopo un temporaneo ma sensibile aumento termico al Sud tra giovedì e venerdì per il richiamo pre-frontale di aria molto mite dal Nord Africa. Tuttavia, entro domenica, il tempo dovrebbe già migliorare.