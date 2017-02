Inizio di settimana caratterizzato dall’alta pressione in ulteriore rinforzo sull’Italia. Il tempo sarà dunque stabile, spesso soleggiato, ma non ovunque, dato che tornerà la nebbia sulla Pianura Padana, specie nelle ore notturne e al mattino, ma in parziale dissolvimento durante il giorno. Foschia possibile anche lungo le valli dell'Appennino centrale e settentrionale, da Mercoledì. L’area che vedrà più nubi, oltre al Nord (nubi basse per effetto di sollevamento della nebbia), sarà quella della Sicilia, localmente la Calabria meridionale e da metà settimana le regioni tirreniche e la Liguria. Su queste zone saranno possibili anche occasionali precipitazioni, peraltro deboli.

Ma l’alta pressione è sinonimo di bel tempo, e anche di aumento delle temperature che torneranno a misurare valori superiori ai 14/15° al Sud, Isole maggiori, al Centro, sulle valli alpine e su alcune zone del Nordest (quelle non interessate dalla nebbia).

Tuttavia verso la fine della settimana, il flusso perturbato Nordatlantico scenderà vistosamente di latitudine, raggiungendo il Mediterraneo centrale. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, ciò porterà alla creazione di venti meridionali più intensi, quindi settentrionali. Intensità anche molto forte su Adriatico e mari occidentali. Dal weekend ci sarà un vero e proprio peggioramento, venerdì mattina specialmente a Nordest e al Centro con pioggia a neve sulle Alpi sopra i 1000 metri o localmente a quote inferiori. La sera peggiora anche al Sud.

Sabato 25, maltempo che dal Centro si porterà al Sud con piogge, temporali e neve in Appennino sopra i 600/700 metri, in calo dalla sera, sole pieno al Nord e Sardegna.