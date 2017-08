Chi pensava che con la fine di agosto si potesse tornare a respirare, liberi dalla calura che ormai da diverse settimane attanaglia l’Italia, dovrà sicuramente ricredersi. E dopo Carone e Lucifero, sarà l'anticiclone Polifemo a riscaldare il clima delle nostre regioni. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, le temperature saliranno sopra la media di 5/6°. In particolare da giovedì la situazione tornerà a cambiare con l’alta pressione che occuperà con maggior decisione la nostra Penisola, dove insisterà per tutto il resto della settimana: sole, dunque, su tutto lo Stivale, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone alpine, con caldo afoso in progressivo aumento e piuttosto intenso a partire dal fine settimana, quando le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 30 e 35 gradi.

Dove farà più caldo.

Toscana, Lazio, Emilia Romagna e basso Veneto saranno le zone e regioni che misureranno temperature superiori ai 36°, come previsti a Roma, Bologna, Firenze e Rovigo, ma anche altre province della Pianura Padana potrebbero avvicinarsi a questi valori, come anche le zone interne della Sardegna e delle regioni meridionali. Il Meridione invece vedrà valori più bassi rispetto al Centro-Nord, ma comunque importanti. Fino a 35°, e qualche grado in più sulle zone interne di Puglia e Basilicata. Farà molto caldo anche in Sardegna, dove i valori massimi più alti toccheranno i 37°.

Previsioni meteo per domani.

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su zone alpine e rilievi della Sicilia. In ogni caso, non pioverà. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e in generale comprese fra 27 e 32 gradi, sempre con afa debole o del tutto assente.