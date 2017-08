Il caldo record di questi giorni non allenta la presa e, confermano i meteorologi, quelli che stiamo vivendo potrebbero essere i giorni in assoluto più caldi dell'anno. Ieri è stata una giornata di caldo record in particolare in Sardegna, dove ad esempio a Capo San Lorenzo la temperatura percepita alle 15 è stata di 50 gradi, e in generale in gran parte dell'Italia la sensazione di caldo è uguale o superiore a 40 gradi. A determinare le singolari condizioni termiche, secondo quanto spiegano gli esperti di ilmeteo.it, è l'azione su tutto il territorio italiano dell'infuocato anticiclone nordafricano proveniente direttamente dal Sahara algerino. Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, ma anche Campania, Nord Puglia ed Emilia-Romagna sono le regioni costrette a pagare il tributo maggiore.

Caldo record anche di notte – Anche per oggi, mercoledì 2 agosto, il ministero della Salute ha stilato un elenco delle città in cui il caldo produrrà maggiori disagi. In ben sedici città è previsto il cosiddetto “bollino rosso”: sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Le temperature più alte si registreranno a Bologna e Firenze (40 gradi), a Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo (39 gradi) e a Roma e Cagliari (38 gradi). E fa caldo anche durante la notte, con temperature che non scendono mai sotto i 23 gradi.

Giovedì bollino rosso in 26 città – Domani, giovedì 3 agosto, l'allerta interesserà ben 26 località. L’anticiclone “Lucifero” colpirà Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane, e non solo sulle fasce considerate a rischio come anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche.