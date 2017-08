Il caldo estivo mitigato da una fresca ventilazione settentrionale ha accompagnato l'Italia per qualche giorno, fino al 16 agosto per la precisione, per lasciare poi spazio a una nuova ventata di alta pressione proveniente dal Nord Africa che porterà un nuovo aumento delle temperature, che sfonderanno il tetto dei 35 gradi un po' ovunque sul territorio nazionale. Da Mercoledì 16 agosto, infatti, il clima è nuovamente cambiato e se fino al 16 agosto l'alta pressione delle Azzorre ha dominato sul nostro Paese, portando un clima gradevole e non troppo afoso, dal 17 agosto in poi l'aria calda dal Nord Africa inizierà a muoversi verso l'Italia.

Le temperature in graduale aumento a partire dalla Sardegna, verso le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. I valori massimi torneranno a misurare fino a 37° in Emilia Romagna, come a Bologna, e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. 33/36° invece sulle città come Napoli, Roma, Firenze, Milano, Trieste. Per quanto riguarda il prossimo week-end, invece, una bassa pressione proveniente dal Regno Unito farà retrocedere il campo anticiclonico presente sull'Italia, provocando rovesci e grandinate su Alpi e Prealpi sabato 19 agosto per poi portare temporali nelle regioni adriatiche centro-meridionali, sull'Appennino e nel Lazio, domenica 20 agosto. Previste possibili trombe d'aria. Le temperature caleranno anche di 8 gradi.