Il freddo delle ultime settimane non ha ancora intenzione di lasciare la penisola. Anche questo weekend sarà infatti caratterizzato da basse temperature, venti, neve e pioggia. I meteorologi prevedono l’arrivo in Italia di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa che porterà la neve anche a bassa quota. A partire da oggi, in particolare, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Nevica già da ieri sera su quasi tutto il Nord Italia, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna anche a quota di pianura. Le precipitazioni proseguiranno per tutto il giorno e Autostrade per l'Italia raccomanda la massima prudenza alla guida. È necessario fare particolare attenzione al fenomeno della pioggia gelata (freezing rain), contro il quale nulla può il sale sparso in via preventiva sulle strade.

Le previsioni del fine settimana messe a punto dagli esperti del sito ilmeteo.it – Antonio Sanò, direttore del sito ilmeteo.it, avvisa che nel corso del weekend un nuovo attacco di aria artica interesserà l'Italia, con la neve che cadrà al Centro-Sud a quote molto basse, soprattutto su Lazio e Toscana. Sono previsti dei fiocchi anche alle porte di Roma. In particolare domani, sabato 14 gennaio, si attivano venti impetuosi di Maestrale. Bel tempo su quasi tutte le regioni mentre sono previste precipitazioni sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, anche con temporali. In serata, formazione di bassa pressione vicino alla Corsica, peggiora su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria con neve a quote collinari. Domenica 15 gennaio previsto maltempo con neve fino in pianura sulla Toscana. Piogge diffuse su Lazio, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Molise, Puglia, e neve a quote sempre più basse. In nottata nevicherà sulle Marche, soprattutto sull'Ascolano, e in Romagna fino in pianura. Previsto tempo più soleggiato al Nord. Le temperature sono in graduale diminuzione a partire da sabato pomeriggio/sera.