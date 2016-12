Come annunciato nei giorni scorsi, un immenso campo di alta pressione sta conquistando nuovamente l'Italia. E almeno fino all’inizio della prossima settimana non sono previsti cambiamenti di rilievo nella circolazione atmosferica sull’Italia. Il bel tempo dunque ci accompagnerà anche nel corso del weekend di Natale e della giornata di Santo Stefano, garantendo tempo stabile, a tratti nebbioso, sulle pianure del Nord, e un clima particolarmente mite con temperature ben al di sopra della media stagionale. Da segnalare, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, soltanto il possibile ritorno di banchi di nebbia, anche fitti sulla Pianura Padana, specie centrale e occidentale, e una maggior nuvolosità lungo le coste, ma innocua. Se nelle zone di pianura le temperature si manterranno piuttosto fredde, sui monti e in collina le massime saranno sopra la media del periodo.

Meteo 24 dicembre vigilia di Natale.

Dunque, sarà davvero difficile assisterà a qualche nevicata nel giorno della vigilia di Natale. Lo zero termico, almeno fino al 26 dicembre, si porterà attorno a quota 3000 metri sull’Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi occidentali. Solo sui versanti esterni è previsto qualche fiocco di neve. Temperature in deciso aumento in particolare sul Piemonte, dove non mancheranno picchi localizzati di 20 °C. Escludendo dunque le nebbie sulla pianura Padana centro-orientale, il Sole splenderà su tutto il territorio italiano. Ad ogni modo, per il ritorno del freddo bisognerà attendere i primi giorni del 2017, con rischio di manovre più invernali e l’arrivo (della agognata?) neve su parte delle nostre regioni.