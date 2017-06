Due persone sono state uccise nella notte a Mestre. Si tratta di un uomo e una donna che, stando alle prime informazioni trapelate, sono stati uccisi in una abitazione alla periferia della città nelle prime ore di stamane. I loro nomi per il momento non sono stati diffusi. Il contesto del duplice omicidio è ancora molto frammentato e sul posto, per il primi accertamenti, sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, su delega della Procura di Venezia. Secondo le primissime informazioni trapelate il presunto autore del duplice omicidio – un uomo in stato confusionale – si sarebbe già consegnato alla polizia senza opporre resistenza.

L'omicida avrebbe cercato di drogare le vittime – Stando a una prima ipotesi, l'omicida prima avrebbe cercato di drogare le due vittime, una donna straniera e un italiano, e poi li avrebbe colpiti con violenza, accanendosi in particolare sull'uomo. Gli investigatori stanno cercando di capire la causa scatenante della violenza la coppia.

Motivi "passionali": l'omicida forse si era invaghito della donna – Il presunto omicida, un italiano, abitava nell'appartamento dove è avvenuta la tragedia, al primo piano di un edificio a quattro piani, in via Abruzzo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che potrebbe essersi invaghito della donna, avrebbe invitato ieri sera a cena la coppia. Dopo cena avrebbe cercato di narcotizzarli e poi sarebbe scattata la furia omicida. Nessuno all’interno del condominio – dove qualcuno ha descritto il presunto omicida come una persona tranquilla – si sarebbe accorto di nulla.