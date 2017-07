Ha 17 anni, frequenta il Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone e possiede un talento eccezionale per la ricerca: "La mia passione è la scienza", ama dire a quanti le chiedono cosa voglia fare da adulta. E' la storia di Matilde Callegarin, una ragazza di 17 anni che è riuscita a sbaragliare la nutrita concorrenza in occasione del 13esimo concorso nazionale "Lo studente ricercatore 2017", indetto dall'Ifom di Milano, istituto rinomato a livello internazionale nella ricerca sul cancro.

La vittoria del concorso le ha dato l'opportunità di confrontarsi con i professionisti della ricerca e nei giorni scorsi Matilde ha lasciato la sia casa di San Quirino e messo da parte la passione per il flauto traverso per partire alla volta di Milano, dove ha iniziato uno stage di 15 giorni: lavorerà nell'unità colture cellulari sotto la supervisione della ricercatrice Ilaria Rancati. "Si tratta di un'unità fondamentale nell'ambito della ricerca sul cancro e per Matilde è una bella scommessa passare dai banchi di scuola alla prova del bancone di laboratorio. Una piccola grande sfida che costituisce forse il primo passo in un percorso di formazione e carriera scientifica: dalle statistiche relative agli anni passati emerge infatti che il 90% dei ragazzi che hanno partecipato in questi 13 anni a Lo studente ricercatore hanno scelto di imboccare un percorso universitario in ambito scientifico, dalla medicina alle scienze biologiche fino alle biotecnologie", spiegano i responsabili dell'Ifom di Milano.

Dal canti suo Matilde è sembrata entusiasta: "Mi aspetto di poter conoscere meglio il lavoro del ricercatore, dato che in futuro mi piacerebbe intraprendere una professione di questo tipo. Non pensavo di vincere. Nella vita vorrei fare la ricercatrice". I presupposti per una brillante carriera ci sono già tutti.