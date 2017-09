in foto: Foto di repertorio

Intorno alle 8.30 di domenica mattina un gruppo di ciclisti è stato travolto a Civitanova Marche, nella provincia di Macerata, da una Passat di colore scuro e con targa straniera. La persona alla guida dell'auto non si è fermata a prestare soccorso ma è scappata via dopo l'incidente. L'auto ha centrato almeno tre ciclisti, di cui uno di sessantuno anni è rimasto ferito gravemente ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Gli altri due ciclisti invece sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche con delle escoriazioni. Il gruppo di ciclisti stava scendendo da Civitanova Alta verso il porto quando l'auto li ha travolti. I carabinieri, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, hanno subito avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada. Per farlo hanno utilizzato le immagini delle telecamere sia comunali che private posizionate lungo il percorso.

Rintracciata e denunciata una ballerina di ventisei anni – Ore dopo l'incidente è stata individuata una giovane romena di ventisei anni, ballerina nei locali della zona, che probabilmente questa mattina stava tornando da uno dei night in cui si esibisce quando ha incontrato sul suo cammino il gruppo di ciclisti. La ragazza era stata fermata per un controllo già qualche giorno fa e attraverso una serie di riscontri incrociati i carabinieri sono risaliti a lei. La ballerina vive in un condominio a Porto Sant'Elpidio (Fermo), dove è stata trovata parcheggiata l'auto con evidenti segni dell'incidente. Quando i militari hanno suonato al campanello del suo appartamento la giovane romena avrebbe ammesso di essere stata lei alla guida dell'auto che ha travolto i ciclisti. La giovane è stata quindi denunciata a piede libero per lesioni colpose, omissione di soccorsi e fuga dopo l'incidente.