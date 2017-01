Il gelo di questi giorni sta creando disagi in tutta Italia, in particolare sulle strade. Autostrade per l’Italia ha comunicato che sulla A13 Bologna Padova si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Rovigo sud e Padova zona industriale in entrambe le direzioni a causa del fenomeno meteorologico del ‘freezing rain’ (pioggia che si congela non appena tocca il suolo, a differenza della neve e della grandine). "Per la natura del fenomeno – si legge nella nota dell'ente – si consiglia di prestare molta attenzione e di ridurre la velocità nelle strade ed autostrade limitrofe dell’A4, dell”A27". Dopo qualche ora è stato riaperto il tratto tra Rovigo sud e Padova zona industriale, ma è rimasto chiuso il solo tratto tra Padova zona industriale ed il bivio con l'A4 in entrambe le direzioni.

Difficoltà al traffico si sono comunque registrate in tutta la Bassa Padovana, sempre per questa particolare “pioggia gelata: in particolare sono stati segnalati disagi alla periferia del capoluogo euganeo, a Monselice e ad Este a causa delle basse temperature. In tutta la provincia ci sono stati inoltre numerosi incidenti stradali e purtroppo si è contata anche una vittima: a Camposampiero, questa mattina alle 5.30, un automobilista sarebbe uscito di strada a causa del ghiaccio sulla carreggiata.

Il fenomeno del ‘freezing rain’ si verifica quando la pioggia passa dallo stato liquido in aria al congelamento immediato toccando il suolo o un oggetto. Durante la caduta al suolo, i fiocchi di neve incontrano prima strati d’aria con temperatura superiore agli 0° C (portandosi quindi allo stato liquido) quindi nuovamente strati d’aria con temperatura inferiore a 0°C. A causa della tensione superficiale delle gocce e della velocità di caduta, non ricongelano, ma restano in uno stato liquido detto ‘di sopraffusione’, creando immediatamente uno strato di ghiaccio a contatto col suolo.