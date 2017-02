Due anziani, marito e moglie, sono stati rinvenuti cadaveri questa mattina, 24 febbraio, all’interno della loro abitazione a Fossò (Venezia), lungo via Provinciale, a causa di un incendio. Antonio Terrin e Elisabetta Nalon avevano 85 e 88 anni. E’ stato il figlio a fare la drammatica scoperta: i genitori già erano privi di vita quando è arrivato a casa e ha avvertito i soccorsi: lui in cucina, dove forse ha tentato di domare le fiamme, ma è stato intossicato dal fumo, lei era invece in camera da letto, uccisa nel sonno dalle esalazioni. Su di lei infatti i segni d'ustione sarebbero molto inferiori. I vigili del fuoco sono giunti immediatamente sul posto e hanno dovuto lavorato diverse ore per spegnere le fiamme. Sul luogo del rogo le squadre di Mira e Mestre oltre gli operatori del Niat (nucleo investigativo territoriale antincendio). L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti (ma non si scartano altre possibilità) è che l'uomo possa essere stato investito da una fiammata mentre utilizzava della diavolina per accendere la stufa a legna.

Sul posto è arrivato anche il sindaco del paese, Federica Boscaro, che si è detta "costernata per la tragedia". "Quando sono transitata in auto ho visto molto fumo uscire da quella casa – ha dichiarato invece un'automobilista in transito – stavano intervenendo i pompieri. C'era davvero molto fumo". Gli anziani, sposati da una vita, erano come lucidi e autosufficienti: "Lui era ancora forte fisicamente, lavorava nell'orto e andava in bici al bar dell'Arci a Fossò – racconta a Venezia Today il cugino, residente a pochi passi e affranto per l'accaduto – Erano benvoluti. Li conoscevo da una vita, una coppia con un figlio e una figlia sulla cinquantina. Ci vedevamo alle volte per giocare a carte insieme, oppure ci incontravamo in bicicletta".