Una bambina di quindici mesi è arrivata questa mattina a Trapani con la nave “Vos Hestia” di Save the Children. La piccola è sopravvissuta alla traversata grazie alle altre donne presenti sul gommone che stava attraversando il Canale di Sicilia: in mare la bambina è rimasta infatti orfana della madre e in Italia è arrivata senza altri familiari. In totale la nave di Save the children ha soccorso nella giornata di domenica 125 migranti sullo stesso gommone. Tra questi diversi bambini – ventuno i minori non accompagnati – e donne incinte. Molti i feriti sbarcati questa mattina sulle coste siciliane: almeno in dieci avrebbero riportato profonde e gravi ustioni chimiche, provocate da acqua miscelata a carburante. I testimoni, secondo quanto si legge sull’edizione locale di Repubblica, avrebbero parlato di rapimenti, detenzioni e torture. Sull’imbarcazione c’erano anche quattro corpi senza vita, tra cui quello della madre della bambina salvata dalle altre migranti.

In navigazione verso Pozzallo i 389 migranti salvati in due operazioni nel Canale di Sicilia – L’operazione di salvataggio è stata coordinata dalla Centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. I migranti arrivati a Trapani hanno dichiarato di provenire da Nigeria, Niger, Ghana, Camerun, Togo e Gambia. La nave di Save the Children, battente bandiera italiana, è impegnata dal settembre 2016 nelle operazioni di soccorso in mare e può accogliere fino a 300 persone. È ancora in navigazione verso Pozzallo, intanto, la nave “Golfo Azzurro” della Ong Open Arms con a bordo 389 migranti recuperati sempre nella giornata di domenica in diverse operazioni di salvataggio nel Canale di Sicilia coordinate dalla Guardia costiera italiana. L'arrivo è previsto oggi. La macchina dell'accoglienza per dare la prima assistenza ai migranti è già in moto.