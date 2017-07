Era appena uscita dal supermercato con le buste della spesa tra le mani. Dopo aver sistemato il figlioletto in macchina, gli ha dato le chiavi dell’auto in mano forse per aver meno ingombri. Quindi ha caricato i sacchetti pieni nel bagagliaio. È stato quando, rimesso a posto il carrello, ha chiuso il bagagliaio, che il bambino – venti mesi appena – ha premuto il tasto del telecomando della chiusura centralizzata che aveva in mano, chiudendosi nell’auto.

Tragedia sfiorata.

L’incubo per la giovane madre di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, si è materializzato intorno a mezzogiorno di ieri, martedì 25 luglio nel parcheggio della Coop.Fi di Massa Cozzile. Consapevole delle tragedie con protagonisti bimbi dell’età del figlio, di cui purtroppo abbiamo raccontato nel recente passato, la donna ha vissuto un vero dramma. Ma tutto si è risolto per il meglio e senza neanche l’intervento di pompieri e forze dell’ordine. Il piccolo, come evidenzia Il Tirreno, ha continuato a giocherellare con le chiavi della macchina della madre e alla fine deve aver premuto il pulsante giusto per aprire la vettura.

Sul posto i vigili del fuoco.

La donna, in preda al panico, era comunque corsa subito a chiedere aiuto alla farmacia davanti alla quale aveva parcheggiato per fare la spesa, ed era stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il bimbo. E di fatti quando gli uomini del vicino comando di Montecatini (sulla Camporcioni) sono arrivati, il piccolo era già in braccio alla mamma.