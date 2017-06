Con il rinnovo per altri 20 anni della concessione dell’aeroporto di Atene per una somma pari a 600 milioni di euro e il via libera dell'Ue alle concessioni per altri 14 aeroporti a società tedesche, la Germania può dire di avere ormai nelle sue emani la maggior parte degli scali aeroportuali greci. Come promesso alla Troika nell'ambito del piano di aiuti, il governo ellenico infatti nelle scorse ore ha confermato il rinnovo della concessione alla Aia, l’Athens International Airport, la società che gestisce l’aeroporto di Atene dal 1995, la cui proprietà ormai è al 40% nelle mani della società aeroportuale tedesca AviAlliance, ( la restante parte è del fondo greco per le privatizzazioni HRADF che detiene una quota del 30% e del governo greco che conserva il 25%).

Intanto pochi giorni fa l'antitrust dell'Ue ha dato il via libera definitivo anche all'assegnazione delle concessioni di altri 14 aeroporti regionali in Grecia alla società che gestisce l'aeroporto di Francoforte, la tedesca Fraport, ritenendo non vi sia stato nessun aiuto. Il consorzio tedesco infatti a fine 2015, nell'ambito del piano di privatizzazioni richiesto dal Piano di assistenza finanziaria sottoscritto da Atene, si è accaparrato il diritto di gestire e sviluppare per un periodo di 40 anni alcuni aeroporti fondamentali per il turismo, Aktion Chania, Kavala, Cefalonia, Kerkira, Salonicco, Zante, Kos, Mykonos, Mitilene, Rodi, Samos, Santorini e Skiathos, in cambio del pagamento di concessioni allo stato greco.

Del resto i 600 milioni di euro per lo scalo di Atene sono essenziali per il governo ellenico che a luglio deve ripagare i 7 miliardi di euro di debiti per avere la tranche di aiuti del terzo piano. E lo stesso vale per gli 1,2 miliardi di euro per la locazione e gestione dei 14 aeroporti regionali offerti dal gestore aeroportuale tedesco nonostante le polemiche sulla svendita degli asset greci alla Germania.