Elisa Simoni, cugina di Matteo Renzi, ha annunciato l'intenzione di voler mollare il Partito Democratico. In un'intervista concessa ad Huffington Post, la Simoni ha spiegato le sue motivazioni: "Ieri sera ne ho parlato coi compagni da me in toscana. Prima con i miei genitori, comunisti da una vita. Non è stato facile. Mi hanno detto: ‘Elisa, ma il partito… Il partito non si lascia, si combatte da dentro…'. È la vecchia impostazione del Pci, della sinistra. Ma qui sta il punto. Quella roba li non c'è più. E non c'è un campo di sinistra al cui interno discutere e combattere". Per la Simoni il Partito Democratico è cambiato troppo, inutile cercare di condurre battaglie al suo interno: "Il Pd è diventato ormai un'altra cosa. Più simile a Forza Italia del '94 che al Pd del Lingotto. Nelle politiche mi pare evidente, e non da oggi, il tentativo di inseguire il famoso voto moderato. È complicato spiegare ai nostri elettori che il Pd non ha cambiato natura mentre il segretario usa le ricette peggiori della destra declinate attraverso il vocabolario del populismo M5S", spiega Elisa Simoni.

Si riferisce a migranti e polemica con l'Europa? Pensiamo di recuperare consensi inseguendoli sull'anti-europeismo e dicendo "i migranti a casa loro"? Alla fine, gli elettori tra l'originale e la copia votano l'originale e penseranno che la vera fake news sia Renzi e il Pd che immagina. Questo processo però, lo diceva lei, non è iniziato oggi. Perché lei lascia oggi? Mi fa male dirlo. E come vede non nascondo le emozioni di un momento complicato. Emotivamente complicato e intenso. Ma nel Pd è finita sia l'agibilità politica sia la funzione politica di chi dissente il giorno. All'ultima direzione lo ha detto Renzi: io vado avanti come un treno, chi non è d'accordo se ne vada. E lei che non è d'accordo… Appunto, ne traggo le conseguenze. Pensi a che punto siamo, essendo io considerata una mediatrice. Anche se però la chiamano la "zarina". Una "zarina" che da anni ha svolto la funzione politica di mediazione tra Renzi e la sinistra. Quella agibilità politica è finita. Veda, un mediatore, sebbene di minoranza, è figura organica perché lavora per il bene del partito e del segretario favorendo, per quanto possibile, l'unità. Ma quando il segretario ha l'obiettivo dichiarato e scoperto di far uscire chi dissente, l'unità è impossibile.

La cugina, inoltre, tira una stilettata al segretario del Pd e critica il libro appena uscito: "Invece che Avanti, lo poteva chiamare vendetta, col sottotitolo, guardando indietro. Mi dice chi non ha attaccato in questa sindrome dell'uno contro tutti? L'unico capitolo che doveva scrivere non l'ha scritto. Quello sul vuoto a sinistra fatto di milioni di elettori persi, in questo susseguirsi di sconfitte, tra amministrative e referendum. E del suo fallimento complessivo. All'epoca in cui diventò segretario, Berlusconi e il centrodestra erano spariti dalla scena e Grillo governava solo Parma. Ora Grillo governa importanti città italiane, Salvini gioca a vincere e Berlusconi viene riabilitato come argine democratico al populismo di destra. Sono addolorata, furiosa. Vogliamo negare la realtà e continuare a cantare ‘Menomale che Renzi c'è'?".