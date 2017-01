Nella mattinata di martedì un elicottero del 118 con sei persone a bordo è precipitato nella zona dell'Aquila, tra il capoluogo e Campo Felice. Il velivolo è caduto dopo aver recuperato un ferito su una pista da sci e purtroppo, a seguito dell'incidente, tutte le persone a bordo sono morte. Tragiche le prime immagini arrivate dal luogo dello schianto, con l'elicottero completamente distrutto e rottami ovunque. Saranno i tecnici arrivati sul luogo dell'incidente a stabilire le cause della tragedia: tutte le piste per il momento sono aperte. Drammatiche anche le immagini riprese per caso da un turista che ha guardato decollare quel velivolo del 118 dopo il recupero dello sciatore ferito. Quel video, che doveva essere solo un ricordo delle vacanze del turista, si è trasformato nel documento che mostra le ultime immagini dell’elicottero precipitato, il suo ultimo volo prima di schiantarsi nell’Aquilano. Lo stesso turista che ha realizzato il video dell’ultimo volo dell’elicottero del 118, il foggiano Alessandro Rinaldi, ha spiegato all’Ansa quanto ha visto.

La testimonianza dell'uomo che ha filmato l'ultimo volo dell'elicottero – In vacanza per il terzo anno consecutivo nella stessa località abruzzese, Alessandro si trovava con la moglie e i figli di 6 e 4 anni a Campo Felice. “Era la prima volta che vedevo da vicino con i bambini il decollo e l'atterraggio di un elicottero e soprattutto la straordinaria attività dei soccorritori del 118, efficienti e tempestivi più di quanto potessi immaginare”, ha raccontato ancora incredulo dopo l’incidente descrivendo le immagini girate col cellulare. L’uomo ha confermato che la nebbia non ha mai abbandonato Campo Felice negli ultimi giorni e che anche al momento del soccorso allo sciatore ferito “eravamo a valle delle piste, con lo slittino con i bimbi, e non si vedeva assolutamente nulla”. “Vedendo l'elicottero, in fase di decollo, mia moglie mi ha detto ‘Ma come fanno a volare?' ed io le ho risposto ‘Avranno i radar'. Un attimo dopo abbiamo perso di vista il velivolo e siamo andati via. Solo una volta rientrati in hotel, abbiamo scoperto che l'elicottero era caduto”, prosegue il racconto dell’uomo.

Le sei vittime – Nel drammatico schianto in Abruzzo hanno perso la vita sei persone, tutte quelle che erano a bordo dell’elicottero. Cinque di loro – Walter Bucci, Davide De Carolis, Mario Matrella, Giuseppe Serpetti e Gianmarco Zavoli – erano dei soccorritori mentre il sesto – Ettore Palanca – è lo sciatore ferito che era stato recuperato dalle piste. Il medico Walter Bucci e il tecnico del Soccorso alpino Davide De Carolis avevano partecipato tra i primi ai soccorsi all'hotel Rigopiano.