Per uno scherzo del destino di cognome fa Meraviglia, come se fosse in una favola di Rodari. Eppure, la storia che ci arriva da San Vittore Olona, in provincia di Milano, è verissima, anche se profuma come una fiaba. Dopo essersi dedicato alla crescita del figlio disabile, Meraviglia ha deciso di realizzare il desiderio di portarlo con sé in auto. Dicono, a San Vittore Olona, che il padre, non potendo più portare in braccio il ragazzo ormai cresciuto in giro per il mondo, abbia voluto rendere possibile quel viaggio di padre e figlio insieme inventandosi un'auto che non esisteva.

La disabilità del figlio non permette l'utilizzo delle normali auto progettate per i diversamente abili e così Meraviglia ha deciso di osare la fantasia con l'aiuto di un carrozziere particolarmente sensibile e con quella tenace creatività che si accende sempre per amore: dopo avere realizzato alcuni strumenti meccanici per il sollevamento, l'uomo, con l'aiuto del carrozziere Giulio Cozzi, ha pensato a un sedile per passeggero che, attraverso un sistema elettronico, possa ruotare a 90 gradi per accogliere il "Meraviglia figlio" e rimetterlo in posizione. Uno di quei sedili che siamo abituati a vedere nei film di fantascienza o nelle storie di navicelle spaziali, solo che qui si tratta di rendere possibile anche solo una gita fuori porta.

Un'auto che non c'era e che ora c'è. Una fantasia che da desiderio diventa progetto e infine realizzazione. Dall'officina fanno sapere che è la prima volta che su un'auto di serie viene installato un dispositivo che permette di accogliere un disabile grave al posto del passeggero senza sedia a rotelle e in autonomia. E dentro la storia c'è quell'antico filo rosso dei genitori che ogni giorno diventano inventori per abbattere i muri dei propri figli. È quello sguardo lungo di chi per affetto intravede ciò che è possibile prima ancora che esista.

Una meraviglia, insomma. Con la maiuscola.