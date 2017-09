Una donna di quaranta anni residente fuori dalla Versilia ha denunciato, subito dopo essere stata soccorsa per quello che sembrava un normale incidente stradale, di essere stata violentata. È una vicenda ancora tutta da chiarire quella che arriva da Viareggio, dove appunto una donna è stata soccorsa in via Coppino dopo che la sua auto è finita contro il cancello di una abitazione. A riportare la vicenda è il quotidiano Il Tirreno. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Viareggio per i rilievi e, per soccorrere l’automobilista, un’ambulanza. La donna aveva un braccio rotto e segni sui polsi che hanno fatto subito pensare a ferite non derivate dall’incidente con l’auto ma, al contrario, compatibili con un’aggressione.

La donna trovata in stato di shock – I medici del Pronto Soccorso della Versilia sospettano che la paziente potrebbe anche essere stata colpita in più parti del corpo e per questo l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Tutto sarebbe accaduto dopo una cena alla quale la donna aveva partecipato venerdì sera ma per ricostruire al meglio la vicenda sarà necessario attendere che la paziente superi, almeno in parte, la condizione di shock in cui è stata trovata. Intanto, all’arrivo della donna in ospedale è stato immediatamente attivato il Codice Rosa, che coinvolge l’intera rete di sostegno ai soggetti vittime di violenze.