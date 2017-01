Diversi incendi, probabilmente di origine dolosa, a Genova hanno tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco e dei Volontari Anticendio della Protezione Civile. Alcuni focolai sono ancora attivi sulle alture di Sant’Ilario e nel quartiere Nervi, altri si sono sviluppati sul monte Fasce, altri ancora (e sono quelli che preoccupano maggiormente) a ponente del capoluogo ligure, come evidenzia anche il Secolo XIX. La zona interessata è quella tra la Vetta, Pegli2, la Pineta e il parco storico di Villa Pallavicini: le fiamme si sono avvicinate alle case. Sono già 300 gli sfollati. Tuttavia, a causa del fortissimo vento e del buio, i soccorsi in un primo momento non hanno potuto contare sull'appoggio del Canadair della Regione. Solo in mattina è stato possibile l'utilizzo degli aerei anfibi per contenere il rogo.

In tutto sono 13 le famiglie sfollate che hanno trovato accoglienza da parenti e amici. Molte case sarebbero state invase dalla cenere. Nella zona della Vetta un abitante disabile è stato salvato dagli agenti delle volanti e dai carabinieri. Evacuato anche un campeggio. Sul posto c'è il presidente del Municipio Ponente Mauro Avvenente: "La situazione è molto critica – ha detto – perché le fiamme sono giunte a minacciare da vicino alcune abitazioni. Per fortuna la macchina dei soccorsi approntata dalla Protezione civile è stata tempestiva. E grazie ai voli del Canadair le fiamme vengono tenute sotto controllo. Purtroppo il vento forte rende tutto più difficile".

Autostrade per l'Italia ha comunica la riapertura, sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni, chiuso in precedenza a causa dei roghi. Non si escludono “ulteriori chiusure nelle prossime ore in relazione all'evoluzione delle condizioni dell'incendio”. Restano chiusi, sulla A10 Genova-Savona, il tratto compreso tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, ed il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione di Savona a causa di un altro incendio esterno alle competenze autostradali. Gravi le ripercussioni sull’Aurelia: si registrano 6 km di coda in direzione di Genova e 4 km in A26.