Anche terrore oggi in Francia, dopo l'aggressione subita stamane da un soldato ad una stazione della metro di Parigi, nel pomeriggio due donne sono state attaccate oggi a Chalon-sur-Saone, nella Saone et Loire (centro est), da un uomo armato di un martello. Lo riportano i media francesi. Secondo alcuni testimoni al momento del gesto lo squilibrato avrebbe urlato ‘Allah Akhbar'. Le donne sono rimaste "seriamente ferite". L'uomo, che presenterebbe disturbi psichiatrici, è ancora ricercato dalle forze di polizia e dalla gendarmeria francese. Un elicottero stava sorvolando la zona per cercare di individuare il fuggitivo. Sono stati i vigili del fuoco a prestare i primi soccorsi alle donne e a trasportarle nell'ospedale di Chalon-sur-Saône. Non sarebbero in pericolo di vita.