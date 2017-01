in foto: Roberto Saviano.

Roberto Saviano è tra gli scrittori italiani più chiacchierati degli ultimi mesi, complice non solo il successo televisivo della serie tv ispirata al suo primo grande romanzo, ma anche per la pubblicazione de "La paranza dei bambini", la sua ultima fatica letteraria che sta promuovendo da una parte all'altra della Penisola in librerie, scuole e università. È successo, però, che in un liceo classico di Forlì il dirigente scolastico abbia addirittura obbligato gli alunni desiderosi di incontrare il loro beniamino ad acquistare il libro che dovrebbe presentare. Condizione senza la quale avrebbero dovuto rinunciare a partecipare all'evento.

in foto: Circolare del liceo classico Morgagni di Forlì.

"L'adesione all'iniziativa deve riguardare l'intera classe con l'acquisto da parte degli studenti del romanzo al costo di 16 euro", si legge sulla circolare pubblicata sul sito ufficiale del Liceo classico statale G.B. Morgagni e indirizzata ai docenti e agli studenti delle classi quarte e quinte. L'incontro con Saviano è fissato per il 15 marzo 2017, "una importante occasione – è sottolineato nel documento – per incontrare uno degli scrittori più famosi del momento e per leggere il suo ultimo romanzo". Le adesioni devono arrivare formalmente entro il prossimo 18 gennaio e non appena queste ultime saranno definite, "l'ufficio stampa di Saviano (e cioè la Feltrinelli) contatterà l'amministrazione comunale per reperire gli spazi idonei". Dal canto suo, lo scrittore napoletano è estraneo a qualsiasi richiesta in denaro per partecipare alla presentazione de "La paranza dei bambini".