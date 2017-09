in foto: immagine d'archivio

Il cadavere mummificato di un 58ene è stato scoperto in una casa al Galluzzo, alle porte di Firenze. Sono stati i vicini, che non avevano più notizie dell'uomo da due mesi, a dare l'allarme. A insospettirli è stato soprattutto il forte odore proveniente dall’abitazione, ma anche il continuo andirivieni di un gatto dalla finestra che era rimasta aperta e che a ogni passaggio dell'animale sbatteva. Da qui l'arrivo dei carabinieri e il rinvenimento dei resti dell'uomo. Per entrare sono state addirittura usate le maschere per l'ossigeno.

Il decesso sarebbe avvenuto circa due mesi fa ed il corpo è stato trovato in posizione seduta, su una poltrona della cucina; lo stato di decomposizione era ormai a tal punto avanzato che la testa si era disarticolata dal resto del corpo. Dai primi accertamenti pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali ma il pm Ester Nocera ha disposto lo stesso l'autopsia. Gli esami medico legali saranno eseguiti anche sulle larve trovate sul posto. In casa sono stati trovati anche dei ratti. Nell’appartamento non c’erano segni di effrazione, l’uomo viveva da solo.