Matteo Penna, il motociclista ventinovenne che una settimana fa si è risvegliato dal coma dopo un bruttissimo incidente avvenuto lo scorso 9 luglio sulla strada statale di Condove, località Gravio, in Valle di Susa, adesso sa che la sua fidanzata Elisa Ferrero non c’è più. Gli hanno detto che Elisa, la ragazza di ventisette anni alla quale era legato da molti anni e con cui avrebbe voluto creare una famiglia, è morta subito dopo il loro incidente in moto di poco più di un mese fa. “Non è possibile, non è possibile, non può essere vero”, sarebbe stata la reazione del ragazzo, che subito appena sveglio aveva chiesto proprio della sua compagna. Penna ha appreso la tragica verità su quanto avvenuto il 9 luglio scorso nel giorno del suo trasferimento dal reparto di Rianimazione alla Riabilitazione dell'Unità Spinale del Cto. Negli ultimi giorni i suoi miglioramenti sono stati continui e costanti. Il giovane motociclista può stare seduto in carrozzina, riesce a parlare, si alimenta regolarmente, aiutato, reagisce bene alle cure e i suoi medici sono molto ottimisti sul suo recupero. La riabilitazione sarà però lunga e Matteo dovrà essere aiutato, nei prossimi giorni, a elaborare il pesante lutto.

In carcere l’investitore di Matteo ed Elisa.

A travolgere il 9 luglio scorso in Valle di Susa Matteo Penna ed Elisa Ferrero è stato Maurizio De Giulio, elettricista cinquantunenne attualmente detenuto in carcere di Torino con l’accusa di omicidio e lesioni volontarie. Secondo il gip Alfredo Toppino, che ha convalidato l'arresto dell’uomo, dopo una lite stradale De Giulio ha inseguito la moto dei due ragazzi ad alta velocità, l'ha colpita e poi trascinata per metri, senza frenare o tentare manovre di emergenza. La scena del furgone che travolge la motocicletta è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda che si affaccia sulla statale 24.