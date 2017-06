Un bambino di appena due anni è rimasto ferito in seguito a un incidente domestico avvenuto in una casa in una frazione di Fermignano, nelle Marche. Come si legge sul Corriere Adriatico, il bambino è rimasto ustionato dalla caffettiera bollente che gli si è rovesciata inavvertitamente addosso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì: il bambino era in casa insieme ai suoi parenti, una famiglia di origine albanese, ed era tenuto sotto controllo ma evidentemente è bastato un attimo e un po’ più di irrequietezza da parte del piccolo per fare accadere l’infortunio. Il caffè bollente dalla moka gli è finito addosso provocando delle ustioni soprattutto al collo e alle braccia.

Il bambino presenta ustioni sul 20 percento del corpo – Dopo l’incidente sul posto è intervenuto il medico e l’ambulanza del 118 da Urbania che ha accompagnato il bambino allo stadio di Fermignano, dove è atterrata l’eliambulanza proveniente da Ancona e diretta a Cesena, al centro “Grande Ustionati Bufalini”. Attualmente il bambino si trova ricoverato a Cesena, dove è arrivato con ustioni su almeno il 20 percento del corpo. Le gravi ferite riguardano soprattutto il retro del collo e l’intero braccio sinistro. La prognosi è riservata.