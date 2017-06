Sono 111 i comuni italiani di nuovo alle urne per la giornata di oggi domenica 25 giugno dopo il primo turno delle elezioni amministrative dell' 11 giugno scorso. Oggi infatti si torna al voto per i ballottaggi in tutti i comuni dove nessun candidato ha raggiunto la maggioranza del 50 per cento più uno dei voti nella passata tornata elettorale. In totale sono chiamati al voto 4.304.739 elettori, di cui 2.054.516 maschi e 2.250.223 femmine. I seggi nelle 5.184 sezioni interessate sono stati aperti questa mattina alle 7 e le operazioni di voto proseguiranno per tutta la giornata, fino alle 23 quando si darà il via allo spoglio delle schede.

I ballottaggi delle elezioni Comunali 2017 interessano 19 capoluoghi di provincia e 3 capoluoghi di regione: Genova, Catanzaro, L'Aquila, Alessandria, Asti, Belluno, Como, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto e Trapani. In quasi in tutti i capoluoghi è sfida tra centrodestra e centrosinistra con il primo che parte in vantaggio in 13 città rispetto ai 6 del centrosinistra. Per il Movimento 5 Stelle, che nelle amministrative del 2016 aveva conquistato i Comuni di Roma e Torino, può puntare solo su Asti e Carrara. Caso particolare a Trapani, dove al ballottaggio si è presentato solo un candidato, Savona del centrosinistra, dopo il ritiro del centrista Fazio. Per vincere però il candidato unico deve ottenere un'affluenza del 50% al ballottaggio e almeno il 25% dei consensi altrimenti partirà il commissariamento del comune

Ai ballottaggi delle elezioni amministrative potrà votare ovviamente anche chi non lo ha fatto al primo turno ma essendo i due appuntamenti collegati, potranno votare solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro l’11 giugno 2017 (giorno del primo turno di votazione). Per votare bisogna presentare sempre un documento valido e la tessera elettorale, chi avesse smarrito quest'ultima potrà richiederla nell’ufficio comunale competente che per l'occasione resterà aperto anche domenica. Si vota tracciando un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco a cui si vuole dare il proprio voto, o sul simbolo della lista a lui collegata. Vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di voti, anche uno solo in più rispetto all’avversario.