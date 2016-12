Il 2017 sta per arrivare e come sempre ognuno di noi si trova a fare a se stesso delle promesse che talvolta non riuscirà a mantenere, anche se illudersi di un miglioramento personale non fa mai male. Se non altro incoraggiare se stessi, almeno per i primi giorni del nuovo anno, ci è utile per ricaricare le pile, magari riprendendosi dalle delusioni che i precedenti 12 mesi hanno portato.

Ho deciso così di suggerirvi 7 buoni propositi che potrete tentare di "spuntare" nei confronti della disabilità. Un regalo di civiltà verso chi, come me, vive con un qualche handicap, ma soprattutto verso voi tutti.

Perché dai, diciamolo: nel 2016 è stata confermata l'esistenza delle onde gravitazionali; la sonda Juno si è avvicinata come nessuna a Giove, sfidando le sue tempeste radioattive; Philae, il lander della missione Rosetta, ha proseguito (e terminato) l'esplorazione di una cometa; l'UE si è dotata di una costellazione satellitare per osservare la Terra, per uso ambientale, geologico, agricolo e altro ancora; Paolo Nespoli ha presentato la missione VITA, che in barba ai suoi 60 anni lo porterà ad abitare per qualche mese nella Stazione Spaziale Internazionale per condurre nuovi esperimenti; è stato firmato un accordo tra la Virgin Galactic e Altec per aprire uno spazio-porto in Italia; hanno avviato la fase sperimentale per l'utilizzo del sistema di Navigazione Satellitare Europeo Galileo… e noi, comuni mortali, non siamo ancora in grado di comprendere e mettere in atto delle regole basilari di convivenza civile.

A voi, a noi, auguro quindi un nuovo anno fatto di altri piccoli passi avanti per quella rivoluzione culturale della quale abbiamo, davvero, tanto bisogno.