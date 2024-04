L’oroscopo di domani, domenica 7 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di domani, domenica 7 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Si avvicina la Luna nuova quindi domani la Luna non ha energie e si trova anche nel segno più metafisico ed etereo di tutti: i Pesci. Per questo concediamoci emozioni dolci e malinconiche!