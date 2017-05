Allerta terrorismo massima dopo l'attentato a Manchester durante il concerto di Ariana Grande, in cui sono morte ventidue persone (bilancio peraltro ancora provvisorio). Un aereo passeggeri diretto allo scalo londinese di Heathrow è stato evacuato all'aeroporto di Dubai per un sospetto allarme bomba. La notizia è stata riportata da Daily Mail, che cita un portavoce della compagnia Virgin secondo cui è stato condotto un ulteriore controllo di sicurezza sui passeggeri e si tratta di una “misura precauzionale”. Un passeggero sull'aereo ha detto al MailOnline che il velivolo “aveva completato l’imbarco e stava per decollare, quando tutto il personale è stato improvvisamente costretto a scendere”. "Eravamo tutti ai nostri posti, quando il capitano ha convocato l'equipaggio di volo e tutti sono andati nella parte anteriore dell’aereo", ha detto l’uomo. "Dieci minuti dopo ci hanno detto di scendere”. E ha aggiunto: "Il capitano poi è uscito e ha detto che Virgin prende molto sul serio la sicurezza dei passeggeri, anche sulla base di quanto successo a Manchester. La Virgin ha ricevuto una minaccia legata ad una bomba e per precauzione ha chiesto a tutti di lasciare l'aereo".

In questo momento i passeggeri sono sottoposti a scansioni corporali complete del corpo. Solo al termine di queste ultime sarà consentito tornare sul velivolo e mettersi in viaggio. Tuttavia, lo stato d'animo in aeroporto è molto teso, con alcuni passeggeri che rifiutano di tornare sull’aereo e chiedono di cambiare volo. “Qualcuno ha detto di aver visto un camion degli artificieri nella zona dell’aeroporto. Ma era semplicemente un camion dei pompieri. Sono tutti molto preoccupati” ha detto il passeggero sentito dal Daily Mail.