Dramma familiare nell’Aretino, dove un ragazzo di diciotto anni ha ucciso a fucilate il padre. Tutto sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, in una villetta alle porte di Lucignano. Il ragazzo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe sparato al padre in seguito a una violenta lite. La vittima è Raffaele Ciriello, un fabbro di cinquantuno anni. Dopo il delitto, sarebbe stato lo stesso ragazzo a chiamare i carabinieri per autodenunciarsi: "Venite, ho ucciso mio padre", avrebbe detto ai militari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il diciottenne arrestato dai carabinieri – L’arma con cui il diciottenne ha ammazzato suo padre – si tratta di una doppietta regolarmente detenuta in casa – è stata recuperata dagli investigatori. Il giovane, che da un po' di tempo viveva e lavorava insieme al padre dopo la separazione di quest'ultimo dalla moglie, è stato arrestato dai carabinieri e portato in caserma per l’interrogatorio. Sul caso indagano i carabinieri della compagna di Cortona guidati dal tenente Monica Dallari, raggiunti sul posto dal pm Laura Taddei. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto degenerare la discussione tra padre e figlio in tragedia.