Le forze dell'ordine in Florida hanno arrestato una coppia di Sarasota dopo aver scoperto l’uomo e la donna in overdose in un’auto con due bimbi seduti sul sedile posteriore. William Ballard, 36 anni, e Delaney Crissinger, 32, sono stati fermati nei pressi di una stazione di servizio prima dell'alba di Giovedi mattina, secondo Fox 13. La scena è stata filmata da un passante che ha notato i due svenuti e i piccoli – un bambino di cinque mesi e l’altro di un anno di età – dietro. I testimoni hanno riferito anche di aver notato una notevole quantità di farmaci nell’auto. Hanno quindi chiamato il 911. La polizia, dopo aver arrestato l’uomo e la donna, ha effettivamente scoperto metanfetamine, eroina, fentanil, e una siringa già carica e pronta per essere somministrata nell’auto.

La coppia di Sarasota è in realtà solo l'ultima ad essere scoperta in compagnia dei propri figli dopo aver consumato grandi quantità di farmaci. Nel mese di dicembre, una coppia che ha guidato tre ore dalla loro casa nel Vermont verso Massachusetts per acquistare eroina, è stata trovata priva di sensi in una macchina con due bambini molto piccoli sul sedile posteriore. L’uomo, Jacob Davis, 27 anni, aveva la cintura di sicurezza legato intorno al braccio a mo’ di laccio emostatico. Prima ancora, a settembre, altre immagini choc similari sono state diffuse dal dipartimento di polizia di East Liverpool, città dell’Ohio. All’interno di un auto una coppia, un uomo e una donna, seduti in una macchina e un bambino dietro di loro. Gli adulti, Rhonda Pasek (50 anni) e James Lee Acord (47 anni), sono stati trovati privi di senso mentre il figlio di quattro anni, bloccato sul seggiolino, era fermo a guardare la tragica scena.