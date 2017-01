Era scomparso da casa lo scorso 5 gennaio. Il suo corpo è stato trovato tra la neve dopo 9 giorni. La vittima si chiamava Nicola Naccarella, 55 anni, padre di due gemelline, titolare di un bar di Guardiagrele, in provincia di Chieti. Durante la fitta nevicata che ha creato profonde disagi in tutto il Centro-Sud, aveva detto alla moglie di andare in una rimessa agricola di proprietà per accudire gli animali. Da allora la donna non l’ha più visto. La drammatica scoperta, proprio nella zona di Colle Luna a poche centinaia di metri dalla rimessa agricola, è avvenuta questa mattina durante le ricerche. Il cadavere era sepolto sotto un cumulo di neve che, sciogliendosi, lo ha fatto riemergere. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Chieti e della locale Stazione, che si sono occupati delle ricerche, e il medico legale.Si è in attesa della decisione del magistrato per il nulla osta ai funerali. E’ probabile che Naccarella sia stato stroncato da un infarto. Nell’area, a oltre 600 metri di quota, durante la recente ondata di maltempo, la neve ha raggiunto il metro e mezzo di altezza.