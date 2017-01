Erano quasi le 23 di ieri quando i vigili dei fuoco e gli uomini del soccorso alpino presenti dove fino a una settimana prima sorgeva l'Hotel Rigopiano hanno estratto i corpi, ormai senza vita, degli ultimi due dispersi, due persone trovate all'interno di un camino, con le mani a proteggersi la faccia e la testa dalle macerie. Il bilancio finale della tragedia è di 29 vittime: 15 di queste sono uomini, 14 donne. Solo 22 al momento sono stati ufficialmente identificati, gli ultimi dei quali sono stati Marco Tanda, 26 anni a marzo, pilota della Ryanair che da alcuni giorni si trovava all'Hotel Rigopiano, e la sua fidanzata Jessica Tinari, di un anno più giovane. I due si erano concessi una breve vacanza sulla neve prima del rientro a Roma di Marco, che avrebbe dovuto ricominciare a lavorare.

in foto: Jessica Tinari e Marco Tanda

Le altre vittime identificate sono Rosa Barbara Nobilio e suo marito Piero di Pietro: i due avevano raggiunto l'hotel Rigopiano per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme agli amici Sebastiano Di Carlo e Nadia Acconciamessa, anche loro recuperati senza vita, mentre il figlio Edoardo, di otto anni, si è salvato. Linda Salzetta è stata tra le prime ad essere estratta: quel giorno era era al lavoro, al suo posto nel centro benessere dove faceva l’estetista, nonostante fosse il suo compleanno, mentre il suo fidanzato è riuscito a salvarsi uscendo dalla struttura poco prima che venisse travolta.

in foto: Emanuele Bonifazi

Identificati anche i corpi di Paola Tommasini e Marco Vagnarelli, entrambi della provincia di Ascoli Piceno (rispettivamente Montalto Marche e Castignano). I due, come gli altri, erano in vacanza e sarebbero dovuti ripartire quella mattina, se la strada non fosse stata completamente ostruita dalla neve. "C’erano dieci auto in fila e stavano aspettando che fosse liberata la strada", ha raccontato il fratello dell'uomo. Marchigiano anche Emanuele Bonifazi, di Pioraco: lavorava da quattro anni al Rigopiano e nei mesi scorsi aveva vissuto in prima persone le violente scosse di terremoto che hanno distrutto l'appennino maceratese.

Sempre alle dipendenze dell'albergo lavorava Alessandro Riccetti, ternano di 33 anni laureato in lingue straniere per la comunicazione internazionale e addetto alla reception. Non ce l'hanno fatta neanche i suoi colleghi Alessandro Giancaterino – maitre – il cameriere Gabriele D'Angelo, la cuoca Ilaria De Biase, l'amministratore dell'hotel Roberto Del Rosso e il rifugiato senegalese Faye Dame, che lavorava nella struttura come manutentore degli impianti. Identificati, per finire, i corpi di Stefano Feniello, Claudio Baldini, Luana Biferi, Sara Angelozzi, Marinella Colangeli