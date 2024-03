L’oroscopo di domani, venerdì 29 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 29 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si amplifica l’empatia, soprattutto dei segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. La luna resta nell’intuitivo segno dello Scorpione, che è anche il segno fortunato, mentre il segno sfortunato è il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 29 marzo 2024, la Luna in Scorpione e i tanti pianeti in Pesci (Venere, Marte, Saturno e Nettuno) sembrano davvero augurarci giornate di riposo, pace, condivisione e pensieri profondi, empatici e solidali. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è il Leone. Ma la prende benissimo!

Ariete

Amore: hai dei gusti decisamente specifici.

Lavoro: sei più convincente del ‘baffo’ delle televendite.

Fortuna: la utilizzi con grande strategia.

Il consiglio del giorno: pizza, birra e calcetto con gli amici.

Voto: 7 loquace.

Toro

Amore: in privato fai proprio scintille.

Lavoro: hai bisogno di essere coinvolto da progetti che toccano il cuore.

Fortuna: essere ipersensibili è un dono prezioso.

Il consiglio del giorno: offriti per dare ripetizioni di tutte le materie dalle elementari al liceo .

Voto 6 e mezzo disponibile.

Gemelli

Amore: sempre tormentati sull’argomento.

Lavoro: è la vostra unica soddisfazione.

Fortuna: i calcoli per guadagnarvela non esistono.

Il consiglio del giorno: leggete i libri che hanno ispirato la serie ‘Il problema dei tre corpi’.

Voto 6 troppo secchioni.

Cancro

Amore: conosci tutti i misteri dei sentimenti.

Lavoro: vorresti tanto poter comunicare con la telepatia.

Fortuna: è nei dettagli e nelle piccole cose.

Il consiglio del giorno: sei pronto a praticare meditazione trascendentale.

Voto 8 armonioso.

Leone

Amore: timide aperture.

Lavoro: sei già in modalità ponte e ne gioveranno soprattutto i tuoi colleghi.

Fortuna: pronto a rilassarti con il tuo pigiama nuovo con plaid e tisanina.

Il consiglio del giorno: fai oggi la spesa per il pranzo di Pasqua.

Voto 6 e mezzo sollevato.

Vergine

Amore: tu anche il caffè lo bevi amarissimo.

Lavoro: un filino troppo rigida.

Fortuna: la puoi sempre trovare tra le mura domestiche.

Il consiglio del giorno: l’idea del pranzo con tutta la famiglia ti rincuora parecchio.

Voto 5 e mezzo bisogno di sicurezza.

Bilancia

Amore: scioltissima sull’argomento.

Lavoro: hai sempre bisogno di qualcuno che ti dica quello che devi fare.

Fortuna: la accogli come un regalo inaspettato.

Il consiglio del giorno: evita i giochi di parole che non sono il tuo forte.

Voto 6 e niente testa.

Scorpione

Amore: una magica armonia a due.

Lavoro: anche qui sperimenti grande equilibrio.

Fortuna: si allinea perfettamente alle tue necessità.

Il consiglio del giorno: il look equilibrato ti dona parecchio.

Voto 8 bilanciato.

Sagittario

Amore: non ti senti ancora pronto per il grande salto.

Lavoro: lavorare come una formichina ti stressa parecchio.

Fortuna: vorresti che ti regalasse tutto e subito.

Il consiglio del giorno: segui Ornella Vanoni ospite fissa a ‘Che tempo che fa’.

Voto 6 e mezzo ritmo lento.

Capricorno

Amore: meglio di un gps.

Lavoro: prendi una pausa fino a dopo il ponte.

Fortuna: riesce a migliorare sempre le tue giornate.

Il consiglio del giorno: hai il coraggio per buttarti in qualsiasi progetto.

Voto 7 + vitale.

Acquario

Amore: sei un po’ troppo basico.

Lavoro: studiare per ore ti rilassa.

Fortuna: gli sforzi esagerati ti infastidiscono.

Il consiglio del giorno: aspetta il pomeriggio prima di mandare all’aria tutto il tuo programma del weekend.

Voto 6 lingua affilata.

Pesci

Amore: il livello qui è altissimo.

Lavoro: fantastici anche solo per la bella presenza.

Fortuna: fidatevi di tutta questa armonia.

Il consiglio del giorno: invitate tutti a casa vostra per il pranzo di Pasqua.

Voto 8 generosi.