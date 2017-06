L’ondata di caldo africano che sta interessando l’Italia proseguirà per l’intero weekend. Mentre gli esperti meteo parlano del mese di giugno 2017 come del più caldo mai registrato da 150 anni a questa parte, ossia da quando si effettuano le rilevazioni, il ministero della Salute lancia l’allarme per il weekend. Secondo il Bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero, tra domani e domenica è previsto un “livello 3 – rosso” di afa in 9 città, ovvero “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Per la giornata di domani, sabato, il bollino rosso è previsto a Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Torino. Domenica invece è previsto ad Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Sono inoltre 10 le città contrassegnate dal bollino arancione che indica il rischio specifico per la fascia di popolazione più fragile. Domani, in particolare, sono 9 (Ancona, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Pescara, Rieti, Trieste e Verona), domenica si segnala Rieti.

Continua l’allarme siccità – Nelle ultime settimane il caldo non ha dato tregua al Belpaese e ha fatto scattare l'emergenza acqua in tutta Italia. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Parma e Piacenza, dopo il lungo periodo di siccità che dura ormai da circa nove mesi. È allarme siccità anche in Sardegna e Toscana. L'assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, Pier Luigi Caria, ha consegnato al ministro per le politiche Agricole la delibera della Giunta regionale con la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale dovuto al perdurare della siccità nella regione. Analoga richiesta è stata presentata anche dalla Regione Toscana.

I consigli del ministero della Salute – Per fronteggiare il caldo e l’afa di questi giorni il ministero fornisce una serie di consigli, in primis quello di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, cioè dalle 11 alle 18. Si suggerisce poi di evitare le zone trafficate per il rischio ozono, di non svolgere attività fisica all'aperto e di utilizzare in maniera corretta il condizionatore. L'alimentazione, sempre secondo le indicazioni del ministero, deve essere leggera ed è bene bere molti liquidi moderando bevande gassate, zuccherate, caffè. Bisogna inoltre fare attenzione alle eventuali terapie farmacologiche che potrebbero dover essere modificate. Infine, importante è la giusta conservazione dei farmaci.