Una donna sarebbe stata uccisa nella sua casa di Bressanone, nel quartiere di Millan, e il suo convivente è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, sarebbero stato lo stesso uomo a dare l’allarme: “Fate presto, è caduta in bagno!”. La vittima, 40 anni, è stata trovata dai sanitari del 118. Ma quando i soccorritori sono arrivati nella abitazione – una casa popolare nella cittadina altoatesina – non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto, sembra, per delle ferite da arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno posto in stato di fermo il convivente, un cittadino marocchino, e sequestrato un coltello.