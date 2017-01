L'emergenza neve a Bari, che ha portato le istituzioni della provincia pugliese a disporre la chiusura degli istituti scolastici per le giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio, non sta portando solo disagi concreti ai cittadini, che hanno difficoltà a circolare causa maltempo, ma anche alcune polemiche scatenatesi a causa di una bufala che nel giro di poche ore ha fatto il giro del Web. Su Facebook, infatti, e successivamente anche nei gruppi Whatsapp di genitori e studenti, ha iniziato a circolare un messaggio, firmato dal sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, in cui si avvertiva dell'esigenza di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 17 gennaio. "Buonasera a tutti, oggi pomeriggio abbiamo fatto la riunione tutti i sindaci e abbiamo deciso che le scuole di Bari e province serranno chiuse fino al 17 Gennaio 2017 per problemi di condizioni metereologiche. Spero che in tutti questi giorni studiate un po'", si legge nel post fake. Accortosi della bufala che stava scatenando l'indignazione di molti genitori, il sindaco Decaro è intervenuto con un post su Facebook avvertendo i cittadini del fatto che la notizia fosse falsa e destituita di ogni fondamento e che le scuole avrebbero riaperto mercoledì 11 gennaio, come precedentemente stabilito, salvo peggioramento delle condizioni meteo.

"Circola questo finto post sul web. Su questa pagina non è mai stato scritto un post del genere e non sono ancora state prese decisioni sulla giornata di domani, cosa che faremo nelle prossime ore. Al simpaticone che ha scritto questo post consiglio di rimettersi a studiare, così la prossima volta eviterà di fare tanti errori grammaticali e il suo scherzo risulterà più credibile", si legge nel post pubblicato dal vero sindaco di Bari e presidente nazionale Anci.