È in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita una bambina di nove anni che qualche giorno fa si è sentita male mentre partecipava a una festa di nozze in un noto locale nella provincia di Bari. Da quanto ricostruito, dopo aver bevuto quella che pensava fosse acqua la bambina, residente in un comune dell’hinterland barese, ha avuto un malore e ha vomitato sangue dalla bocca e dal naso. A quanto pare quella che aveva ingerito non era acqua ma un acido. La piccola ha lesioni lungo tutto l'apparato digerente e sarà la prossima gastroscopia prevista per il fine settimana a verificare l'eventuale miglioramento delle lesioni. La notizia dell'incidente avvenuto in Puglia il 31 luglio scorso è stata pubblicata dalla edizione barese del quotidiano Repubblica, che scrive che a questo “matrimonio in grande stile” hanno partecipato diversi volti noti dell’imprenditoria locale e anche l’attore Checco Zalone, grande amico dello sposo.

La bambina si è sentita male dopo il primo sorso – Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la bimba – che era in compagnia della mamma quando si è allontanata per bere qualcosa al bar – è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. “Subito dopo aver dato il primo sorso – si legge nella denuncia presentata ore dopo dal padre della bambina ai Nas dei carabinieri di Bari – la piccola comincia a vomitare sangue col cibo che aveva mangiato”. Un invitato al ricevimento ha detto di averla sentita gridare “brucia, brucia”. Inizialmente i medici avevano ipotizzato una reazione allergica, ma poi si è capito che la bimba aveva ingerito un liquido la cui natura non è ancora del tutto chiara. Dall’ospedale pediatrico hanno fatto sapere che la situazione clinica è in lento, ma costante miglioramento, ma “non si esclude che la sostanza ingerita al bar possa averle prodotto lesioni permanenti”. Sull'episodio indaga il Nas dei carabinieri.