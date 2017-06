Domenica 25 giugno 2017, dalle 7 alle 23, i cittadini parmensi sono chiamati al voto per l'elezione del nuovo sindaco. In corsa per questo ballottaggio i due candidati più votati al primo turno di domenica 11 giugno: Federico Pizzarotti, sindaco uscente, per la lista civica Effetto Parma e Paolo Scarpa per il centrosinistra.

Com'è andato il primo turno.

Al primo turno il primo cittadino uscente, Federico Pizzarotti, ha riscosso il 34,78% delle preferenze, mentre lo sfidante Paolo Scarpa della coalizione di centrosinistra si è attestato al 32,73%. Il candidato del M5S, Daniele Ghirarduzzi, si è fermato invece al 3,8% dei consensi. L'affluenza nazionale generale è stata del 61%, in calo di 7 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale omologa precedente. In corsa per queste amministrative parmensi al primo turno ben undici candidati sindaco: oltre all'attuale primo cittadino uscente Federico Pizzarotti e a Paolo Scarpa, per il centrodestra Laura Cavandoli, per il Pci Ettore Manno, per Lista Parma non ha paura Luigi Alfieri, per il Movimento 5 Stelle Daniele Ghirarduzzi, per lista SiAmoParma, ‘Fare! con Flavio Tosi' e lista del Movimento Nuovi Consumatori Filippo Greci, per Casapound Emanuele Bacchieri, per lista Centristi per Parma Giuseppe Pellacini, per la lista "nuova voce di Parma" Pia Russo e infine Laura Bergamini per il Pc di Marco Rizzo.

Chi è Federico Pizzarotti.

È l'attuale primo cittadino di Parma, eletto nel 2012 con il Movimento 5 Stelle. Dopo i primi cinque anni di mandato a deciso di ripresentarsi con la lista EffettoParma, nata dopo la sua uscita dal M5S in aperta contestazione con il fondatore Beppe Grillo. Diplomatosi all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato, Pizzarotti per molti anni ha lavorato per molti anni come consulente bancario. Si è avvicinato alla politica nel 2009, entrando nel Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che in seguito ha abbandonato nel 2016. Nel 2010 si è candidato alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, senza però essere eletto.

Chi è Paolo Scarpa.

Paolo Scarpa è il candidato del centrosinistra parmense, sostenuto dal Pd e da Parma Unita. Scarpa mira a riportare Parma sotto la guida del centrosinistra dopo 19 anni. È nato a Parma nel 1957 ed è laureato in ingegneria civile. Si è presentato alle elezioni da non iscritto al Pd.

Gli appoggi degli altri candidati al primo turno.

La coalizione del centrodestra, per voce del leader leghista Matteo Salvini e della candidato sindaco Laura Cavandoli, ha annunciato la volontà di appoggiare Federico Pizzarotti al ballottaggio per contrastare il candidato del centrosinistra, Paolo Scarpa. Della stessa posizione sono gli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Già nel 2012 la coalizione di centrodestra supporto l'outsider Pizzarotti.